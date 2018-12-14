Майже сотня бійців зі Львова отримали по 100 тисяч грн від мерії

92 воїни зі Львова отримають матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради
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Як пояснюють у мерії, згідно з рішеннями, виплати у розмірі 100 тис. грн отримають 92 воїни зі Львова на суму 9,2 млн грн. Окрім того, чотирьом членам сімей померлих воїнів місто надасть по 25 тис. грн.

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Загалом, протягом 2018 року одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тисяч гривень отримали тисяча бійців-учасників АТО/ООС зі Львова. Програма діятиме до 2020 року.

Заяви на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймає Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, на вул. Пекарській, 41.

Усі деталі щодо умов програми ТУТ.

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