Майже сотня бійців зі Львова отримали по 100 тисяч грн від мерії

92 воїни зі Львова отримають матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради

Як пояснюють у мерії, згідно з рішеннями, виплати у розмірі 100 тис. грн отримають 92 воїни зі Львова на суму 9,2 млн грн. Окрім того, чотирьом членам сімей померлих воїнів місто надасть по 25 тис. грн.

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Загалом, протягом 2018 року одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тисяч гривень отримали тисяча бійців-учасників АТО/ООС зі Львова. Програма діятиме до 2020 року.

Заяви на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймає Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, на вул. Пекарській, 41.

Усі деталі щодо умов програми ТУТ.

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