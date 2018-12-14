Екс-надзвичайник придумав додаток, який може врятувати ваше життя у лісі, горах чи мегаполісі

Асоціація гірських провідників «Ровінь» запустила мобільний додаток «Саморятівник». Цей застосунок, за задумом авторів, має підвищити рівень безпеки жителів Львівщини, особливо дітей. Адже з його допомогою людина, яка загубилася, може швидко надіслати свої дані рятівникам і вони знайдуть.

Ідея створення додатку «Саморятівник» належить Любомиру Васечку:

«Я 15 років працював у МНС і бачив багато ситуацій, коли людей довго не могли знайти, тому давно думав, як цю проблему можна вирішити».

Додаток створювала ціла команда фахівців, яка намагалася зробити його максимально корисним та якісним.

В описі «Саморятівника» йдеться про таке:

Програма передбачає швидкий пошук людей, зокрема дітей, які загубилися на місцевості (ліс, гори, мегаполіси). Якщо особа загубилася чи їй стало погано (ногу підвернула, не може самостійно пересуватися по лісі, тощо) натиснувши кнопку в спеціальному додатку, відправляє автоматично сформоване повідомлення близьким та рідним, а також при потребі у відповідні служби (101, 102, 103, 112) в один клік.

Мобільний додаток фіксує та надсилає точні координати особи різними способами (sms, viber, e-mail, тощо). Маючи координати людини, її дуже легко знайти відповідним службам та своєчасно надати необхідну допомогу.

Після отримання сигналу від потерпілого, спецслужби можуть йому зателефонувати для з’ясування обставин. Передбачена можливість автоматичної публікації сигналу «SOS» від потерпілого на його сторінці у Facebook, щоб його небайдужі друзі допомогли спецслужбам у пошуках.

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Зараз додаток можна безкоштовно завантажити у Play Market, а вже зовсім скоро він з’явиться і у App Store. Окрім того, згодом «Саморятівник» стане доступним ще двома мовами – польською та англійською.

Важливою характеристикою цього застосунку є також той факт, що сигнал може відправлятися з не лише через оператора мобільного зв’язку, а й через включений на телефоні GPS.