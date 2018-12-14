Домініканський монастир на Львівщині відреставрують за 30 мільйонів гривень
Домініканський монастир розташувався у селищі Підкамінь Бродівського району. Перші згадки про нього датуються першою половиною ХІІІ ст. Зведення монастиря та церкви розпочали 1612 році. Будували його з цегли і каменю. Король Речі Посполитої Ян Собеський називав монастир – Східна «Ченстохова» (у польському місті Ченстохова є римо-католицький монастир).
У 2009 році стан дзвіниці визнали гостроаварійним. Відтоді відновлювали різні частини комплексу.
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За кошти Євросоюзу і обласного бюджету зараз реставрують дзвіницю монастирського комплексу, фасади, інтер’єр пам’ятки, щоб пристосувати цю будівлю для діяльності центру паломницького туризму. А зі зовнішніх робіт планують облаштувати парк, оглядовий майданчик та встановити інформаційні таблички для туристів.
«Загальна кошторисна вартість – 30 мільйонів гривень. До 10% – це наше співфінансування, а решта – кошти Євросоюзу, адже наш проект з відновлення пам’ятки виграв у 2017 році грант ЄС, а це 24 мільйони гривень. На цей рік з обласного бюджету виділили 700 тисяч гривень», – розповіла т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Оксана Ткачук.
Проект з реставрації пам’ятки називається «Паломницький маршрут», тож монастир хочуть зробити однією з таких туристичних точок.
У комплекс споруд входять:
- колишній костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (1612-1695 роки);
- корпуси келій;
- два внутрішні двори;
- колодязь у першому внутрішньому дворі;
- каплиця Св. Параскеви (арх. А Кастеллі та А Каппоні, бароко);
- триаркова дзвіниця без дзвонів;
- службові приміщення, кухня;
- ораторіум;
- колона зі скульптурою Богородиці;
- оборонні мури з вежами, брамою (з 1702 року ), бастіонами.
Якщо у вашому місті чи селі є пам’ятка архітектури, яка потребує реставрації, ви можете також отримати кошти на її відновлення. Для цього потрібно дізнатися у районного архітектора, який статус має пам’ятка архітектури, чи є паспорт на цей об’єкти і укладений охоронний договір. Далі з цими документами звертаєтеся до місцевих органів влади, щоб вони виготовили проектно-кошторисну документацію і поділи їх до обласної ради. А вже там мають прийняти рішення чи виділяти гроші на відновлення цієї пам’ятки архітектури.
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