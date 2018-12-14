Айсберг замість ялинки, резиденція святого Миколая та ярмарок

Цього року символом новорічних свят на Сихові буде не ялинка. Перед кінотеатром закінчують встановлення «айсбергу». Розповідає відео-художник Олексій Горошко:

«Така собі футуристична конструкція, яка буде нагадувати айсберг. Також, вона буде поєднана з проекцією, з мапінгом. Буде працювати як сценічна конструкція для музичної частини»,- уточнює Олексій.

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А уже цієї неділі у центрі Довженка облаштують Резиденцію Святого Миколая! Там діти зможуть поспілкуватися з Чудотворцем та отримати від нього солодкі дарунки,-каже директорка центру Довженка Марта Іванишин.

«Буде чотири дні поспіль працювати резиденція Миколая. Приєднається багато дітей з малозабезпечених сімей, зокрема цього мікрорайону Сихова. Особливістю цієї події буде те, що діти разом із Миколаєм будуть писати листи військовим на схід».

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Увесь період новорічних свят на Сихові вперше працюватиме ярмарок. Поблизу центру Довженка тимчасово встановлять 13 будиночків.

Облаштують тут також сцену, з якої гостей розважатимуть відомі музичні колективи.

«Цей арт-об’єкт буде перед палацом Довженка під час усього ярмарку до 14-го січня. Ми запросили багато колективів, які колядуватимуть на сцені. Багато заходів відбуватимуться і в концертній залі».- Додає Марта Іванишин.

Також на ярмарку в один з будиночків можна буде приносити теплі речі, які потім відвезуть на схід для потребуючих.

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