5 фільмів, які варто переглянути на «Днях українського кіно» у Львові

У Львові починаються «Дні українського кіно» – подія, що об’єднує кінопокази актуальних українських фільмів за участю їхніх авторів. Глядачі матимуть змогу безкоштовно переглянути найкращі українські стрічки і поспілкуватись з режисерами після показів. Кінопокази відбуватимуться у найстарішому кінотеатрі міста — «Коперник» (вулиця Коперника, 9), який діє з 1912 року. Місце обрали не випадково – організатори хочуть привернути увагу до закриття комунальних закладів культури, які зникають. «Львівська газета» розповідає про 5 українських фільмів, які варто переглянути впродовж фестивалю.

«Українські шерифи» (2015)

Документальний фільм Романа Бондарчука розповідає про жителів села Старої Збур’ївки на Херсонщині. У селі фактично немає міліції, тому функцію охорони громадського порядку беруть на себе двоє місцевих жителів — 50-річний Віктор Кривобородько і 44-річний Володимир Рудьковський. Місцеві «шерифи» вгамовують сімейні сварки, присікають бійки між сусідами, шукають потопельників. Україна висунула фільм на премію «Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».

Коли: 14 грудня, 18:30

Гості: Роман Бондарчук, Дарія Аверченко

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«Кіборги» (2017)

Історії неймовірних людей лягли в основу фільму «Кіборги», що присвячений захисникам Донецького аеропорту. «Мажор», «Серпень», «Гід», «Субота», «Марс», «Старий»… Якщо ви досі не знаєте цих відважних хлопців – мерщій реєструйтесь. Вражаюча картина від режисера Ахтема Сеїтаблаєва.

Коли: 14 грудня, 20:00

«Явних проявів немає» (2017)

Фільм про жінку, яка повернулася з війни. Розмовляючи з психологами та долаючи панічні атаки, вона намагається повернутись до нормального життя. Що залишається за лаштунками героїчних відео про українських військових? З якими проблемами вони зіштовхуються у мирному житті – на ці питання спробує відповісти документальна стрічка Аліна Горлової.

Коли: 15 грудня, 17:00

Гості: Аліна Горлова

«Коли падають дерева» (2018)

Українська провінція. Серед героїв – 5-літня бунтівна Вітка, її двоюрідна сестра Лариса та її коханий – бандит Шрам. Бабусю хвилює, що скажуть люди. Разом з матір’ю Лариси вона підштовхує дівчину до стереотипного сценарію життя. Лариса і Шрам зважуються на втечу – подалі від злочинців, розрухи та нав’язливих родичів.

Коли: 15 грудня, 19:00

Гості: Ігор Савиченко, Марися Нікітюк

«Припутні» (2017)

У фільмі Аркадія Непиталюка йдеться про долю трьох жінок – бабусі, доньки і онуки. Дія розвивається у покинутому мешканцями селі Припутні протягом однієї доби, яка кардинально змінить життя усіх героїв.

Коли: 16 грудня, 18:30

Гості: Аркадій Непиталюк, Юлія Врублевська

Вхід на кінопокази – за реєстрацією.

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