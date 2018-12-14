Десять львівських науковців отримають премії по 25 тисяч гривень
10 львівських науковців отримають премії Львівської міської ради у розмірі 25 тисяч гривень. Також додаткове фінансування до 24 тисяч отримають 12 міських наукових конференцій
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Додаткове фінансування конференції отримають наступного року. На участь у конкурсі свої заявки подали 51 науковець та 41 наукові установи.
Основними критеріями під час вибору переможців у конкурсі соціально-наукових проектів були: статус заходу, кількість учасників, приналежність до асоціації, наявність конференції в міжнародній асоціації ICCA, ротація між країнами та фінансовий внесок заявника.
Заявки на конкурс талановитих учених оцінювалися за наступними критеріями: індекс Гірша заявника, кількість наукових робіт та статей, імпакт-фактор видань, вік та міжнародна діяльність заявника.
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Переможці конкурсу «Премія Львівської міської ради талановитим ученим»:
- Білий Ростислав Олександрович (сфера діяльності — наукові розробки в галузі медицини; місце праці — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького);
- Жидачевський Ярослав Антонович (сфера діяльності — фізика твердого тіла; місце праці — Національний університет «Львівська Політехніка»);
- Демченко Павло Юрійович (сфера діяльності — хімія; місце праці — Львівський національний університет ім. Івана Франка);
- Панчук Ростислав Русланович (сфера діяльності — клітинна біологія, експериментальна онкологія, біохімія; місце праці — Інститут біології клітини НАН України);
- Дмитрів Григорій Степанович (сфера діяльності — хімія; місце праці — Львівський національний університет ім. Івана Франка);
- Брик Тарас Михайлович (сфера діяльності — теоретична фізика; місце праці — Інститут фізики конденсованих систем НАН України);
- Смуток Олег Володимирович (сфера діяльності — біотехнології; місце праці — Інститут біології клітини НАН України);
- Андрущак Анатолій Степанович (сфера діяльності — оптика і лазерна фізика; місце праці — Національний університет «Львівська Політехніка»);
- Пастухов Володимир Степанович (сфера діяльності — фізика; місце праці — Львівський національний університет ім. Івана Франка);
- Федушко Соломія Степанівна (сфера діяльності — соціальні комунікації; місце праці — Національний університет «Львівська Політехніка);
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У конкурсі соціально-наукових проектів перемогу здобули такі проекти:
- Науково-практична конференція «Україна-ЄС: від Партнерства до Асоціації» (Львівський національний університет ім. Івана Франка) — 7 750 грн.
- XIX Центральноєвропейський конгрес буятрики/ Middle European Buiatric Congress (Інститут біології тварин НАН України) — 24 000 грн.
- 6-та Міжнародна конференція «Механіка руйнування матеріалів і цілісність конструкцій (Фізико-механічний інститут ім.Г. В. Карпенка НАН України) — 7 750 грн.
- 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (ПЗВО «IT Step University») — 21 000 грн.
- 5-та Конференція зі статистичної фізики: Сучасні тенденції та застосування (Інститут фізики конденсованих систем НАН України) — 24 000 грн.
- Міжнародний конгрес з досліджень у сфері танців під егідою міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО (CID UNESCO) (Львівський національний університет ім. Івана Франка) — 23 350 грн.
- XIV міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (Національний університет «Львівська Політехніка») — 23 050 грн.
- ХХ Ювілейна Міжнародна конференція «Обчислювальні проблеми електротехніки» (Національний університет «Львівська Політехніка») — 23 100 грн.
- EUPSA 12th Central and Eastern European Course in Pediatric Surgery «Minimal Invasive and Neonatal Surgery» (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького) — 24 000 грн.
- 14 Міжнародна конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук (Львівський національний університет ім. Івана Франка) — 24 000 грн.
- Міжнародна науково-практична конференція «Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами» (Національний університет «Львівська Політехніка» МІОК) — 24 000 грн.
- IX Міжнародний молодіжний науковий форум «Litteris et Artibus» (Національний університет «Львівська Політехніка») — 24 000 грн.
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До складу Керівної ради Програми увійшли:
- Андрій Павлів, директор ЛКП «Львівське конференц-бюро»;
- Олег Яськів, директор центру Шептицького УКУ;
- Наталія Чухрай, проректор з наукової роботи НУ «Львівська політехніка»;
- Роман Гладишевський, проректор з наукової роботи ЛНУ ім.І.Франка;
- Ігор Мриглод, директор інституту фізики конденсованих систем НАН України;
- Роман Лесик, професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ ім. Данила Галицького;
- Василь Кметь, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка;
- Юлія Гвоздович, голова постійної депутатської комісії законності депутатської діяльності та свободи слова.
Довідка
Програма «Львів науковий» започаткована у 2016 році і має на меті забезпечити промоцію наукового потенціалу міста та розвиток сфери ділової гостинності через проведення у місті вагомих наукових ділових заходів.
Відповідно до Ухвали Львівської міської ради «Про затвердження Програми „Львів науковий“ на 2018−2019 роки» № 3861 від 20 вересня 2018 року місто виділяє 250 тис. грн. на премії талановитим ученим та ще 250 тис. грн. на дофінансування міських наукових конференцій у 2018 році.
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