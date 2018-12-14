Десять львівських науковців отримають премії по 25 тисяч гривень

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Додаткове фінансування конференції отримають наступного року. На участь у конкурсі свої заявки подали 51 науковець та 41 наукові установи.

Основними критеріями під час вибору переможців у конкурсі соціально-наукових проектів були: статус заходу, кількість учасників, приналежність до асоціації, наявність конференції в міжнародній асоціації ICCA, ротація між країнами та фінансовий внесок заявника.

Заявки на конкурс талановитих учених оцінювалися за наступними критеріями: індекс Гірша заявника, кількість наукових робіт та статей, імпакт-фактор видань, вік та міжнародна діяльність заявника.

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Переможці конкурсу «Премія Львівської міської ради талановитим ученим»:

Білий Ростислав Олександрович (сфера діяльності — наукові розробки в галузі медицини; місце праці — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького); Жидачевський Ярослав Антонович (сфера діяльності — фізика твердого тіла; місце праці — Національний університет «Львівська Політехніка»); Демченко Павло Юрійович (сфера діяльності — хімія; місце праці — Львівський національний університет ім. Івана Франка); Панчук Ростислав Русланович (сфера діяльності — клітинна біологія, експериментальна онкологія, біохімія; місце праці — Інститут біології клітини НАН України); Дмитрів Григорій Степанович (сфера діяльності — хімія; місце праці — Львівський національний університет ім. Івана Франка); Брик Тарас Михайлович (сфера діяльності — теоретична фізика; місце праці — Інститут фізики конденсованих систем НАН України); Смуток Олег Володимирович (сфера діяльності — біотехнології; місце праці — Інститут біології клітини НАН України); Андрущак Анатолій Степанович (сфера діяльності — оптика і лазерна фізика; місце праці — Національний університет «Львівська Політехніка»); Пастухов Володимир Степанович (сфера діяльності — фізика; місце праці — Львівський національний університет ім. Івана Франка); Федушко Соломія Степанівна (сфера діяльності — соціальні комунікації; місце праці — Національний університет «Львівська Політехніка);

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У конкурсі соціально-наукових проектів перемогу здобули такі проекти:

Науково-практична конференція «Україна-ЄС: від Партнерства до Асоціації» (Львівський національний університет ім. Івана Франка) — 7 750 грн. XIX Центральноєвропейський конгрес буятрики/ Middle European Buiatric Congress (Інститут біології тварин НАН України) — 24 000 грн. 6-та Міжнародна конференція «Механіка руйнування матеріалів і цілісність конструкцій (Фізико-механічний інститут ім.Г. В. Карпенка НАН України) — 7 750 грн. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (ПЗВО «IT Step University») — 21 000 грн. 5-та Конференція зі статистичної фізики: Сучасні тенденції та застосування (Інститут фізики конденсованих систем НАН України) — 24 000 грн. Міжнародний конгрес з досліджень у сфері танців під егідою міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО (CID UNESCO) (Львівський національний університет ім. Івана Франка) — 23 350 грн. XIV міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (Національний університет «Львівська Політехніка») — 23 050 грн. ХХ Ювілейна Міжнародна конференція «Обчислювальні проблеми електротехніки» (Національний університет «Львівська Політехніка») — 23 100 грн. EUPSA 12th Central and Eastern European Course in Pediatric Surgery «Minimal Invasive and Neonatal Surgery» (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького) — 24 000 грн. 14 Міжнародна конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук (Львівський національний університет ім. Івана Франка) — 24 000 грн. Міжнародна науково-практична конференція «Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами» (Національний університет «Львівська Політехніка» МІОК) — 24 000 грн. IX Міжнародний молодіжний науковий форум «Litteris et Artibus» (Національний університет «Львівська Політехніка») — 24 000 грн.

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До складу Керівної ради Програми увійшли:

Андрій Павлів, директор ЛКП «Львівське конференц-бюро»; Олег Яськів, директор центру Шептицького УКУ; Наталія Чухрай, проректор з наукової роботи НУ «Львівська політехніка»; Роман Гладишевський, проректор з наукової роботи ЛНУ ім.І.Франка; Ігор Мриглод, директор інституту фізики конденсованих систем НАН України; Роман Лесик, професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ ім. Данила Галицького; Василь Кметь, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка; Юлія Гвоздович, голова постійної депутатської комісії законності депутатської діяльності та свободи слова.

Довідка

Програма «Львів науковий» започаткована у 2016 році і має на меті забезпечити промоцію наукового потенціалу міста та розвиток сфери ділової гостинності через проведення у місті вагомих наукових ділових заходів.

Відповідно до Ухвали Львівської міської ради «Про затвердження Програми „Львів науковий“ на 2018−2019 роки» № 3861 від 20 вересня 2018 року місто виділяє 250 тис. грн. на премії талановитим ученим та ще 250 тис. грн. на дофінансування міських наукових конференцій у 2018 році.

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