Значно пошкоджені банкноти можна здати у декількох банках

Статус уповноваженого мають три банки – Ощадбанк, Приватбанк та Райффайзен Банк Аваль. Значно пошкоджені банкноти – це ті, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожеж, повеней, забруднення хімікатами тощо.

Про це пише прес-сужба НБУ.

В НБУ також зазначили, що ще одним видом банкнот є зношені банкноти. Це ті, які мають потертості, часткову втрату фарб на зображеннях, розпушення та втрату папером жорсткості, загальні або локальні забруднення, плями та написи, відбитки штампів, надриви або надрізи, отвори та проколи, відірвані та склеєні краї або кути, а також склеєні.

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Якщо ви такими банкнотами розплачуєтеся у закладах торгівлі та сфери послуг, то їх повинні прийняти. В той же час вам не мають права видавати решту такими грошима.