Зі Львова тимчасово не буде авіарейсів у Польщу

Перельоти у цьому напрямку будуть до 15 січня 2019 року. Далі авіакомпанія LOT зробить перерву.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

Авіаперевезення Львів-Ольштин відновлять 27 квітня і здійснюватимуть їх до 1 жовтня 2019 року.

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Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень – по вівторках і суботах в нічний час.

Розклад рейсів не зміниться. Виліт зі Львова – о 01:40, приземлення в аеропорту Ольштин-Мазури – о 02:15. У зворотному напрямку виліт – о 03:10, приземлення у Львові – о 05:35.