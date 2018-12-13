Як з нуля створити стартап в Україні, щоб на нього звернули увагу

За один рік роботи львівський стартап UATAG (рішення для захисту товарів від підробок) став відомим у стартаперських колах не лише України, а й Європи, США та навіть Китаю. У найближчих планах залучення інвестицій, запуск виробництва та вихід на міжнародний ринок

Як створити стартап в Україні з нуля, що для цього потрібно, і як заявити про ідею так, щоб на неї звернули увагу. Про кейс UATAG розповідає маркетинг-керівник стартапу Галина Вільчинська.

Від ідеї до реалізації

Рік тому ми почали просування UATAG. На той момент, головним завданням було повірити в ідею, полюбити її, почати реалізовувати. Це був виклик для всієї команди. Адже за статистикою, навіть за умови, що ви розробили революційний стартап ідея якого покликана зробити прорив, понад 90% стартапів так і залишаються непоміченими, або помирають на рівні ідеї.

Від того, наскільки амбітні у вас плани (а вони у нас амбітні), як далеко готові зайти, скільки зусиль і часу готові інвестувати, від правильних людей в команді залежить майбутній успіх проекту.

Читайте також: Юлія Гвоздович: Багато людей навіть не здогадуються, скільки всього вони можуть зробити, не будучи депутатами

Вирішуйте проблему, а не створюйте її

Від того, наскільки корисним є ваш продукт і його «попадання» в проблему клієнта, залежить наскільки успішно складеться бізнес, особливо на старті. Не дарма, будь-яка презентація стартапу починається зі слайду «Проблема». Якщо існує проблема – запропонуйте своє унікальне рішення, але не варто придумувати проблему там, де її нема.

Вивчіть бізнес-нішу, ринок попиту і пропозиції, цільову аудиторію, сформулюйте тези переваг. Доведіть самі собі, що ваша ідея є значно кращою, або дешевшою альтернативою існуючих рішень.

Аналіз дозволить оцінити ваш проект і з’ясувати, в якому напрямі варто рухатися насамперед, а що можна відкласти на потім, спрогнозувати майбутній попит і долю ринку, яку потенційно вдасться охопити.

Читайте також: Остап Дроздов: «Повинна здохнути остання радянська людина як ідентичність»

Бізнес-процеси: 1 задача = 1 результат

Визначте цілі і розбийте їх на етапи

На початку роботи та просування стартапу слід використовувати ресурси й фінанси максимально ефективно. Звісно, для кожного напряму потрібні «окремі руки». Ми, наприклад, росли органічно. На початку, одна людина виконувала всі завдання в проекті, але чим швидше з’явиться можливість розділяти ролі – тим якіснішим буде результат. Так, кожен зможе концентруватися на конкретних задачах, стратегії та розвитку.

Читайте також: Чим живе найкращий заміський ресторан в Україні?

Джентльменський набір стартапера

Перед кожним проектом відкрито багато дверей. Але варто пам’ятати: домашня робота – must have! Від міцного фундаменту перед виходом на глобальний рівень залежить усе. Візуалізація ваших ідей – запорука успіху презентації для інвесторів, партнерів та клієнтів. Наша команда вже знає, які матеріали і документи потрібно мати завжди під рукою і які інструменти слід використовувати, щоб показати бізнес-ідею у вигідному світлі. Ось перелік найважливіших:

Сайт. Якщо ви створюєте продукт для глобального ринку, робіть його лише англійською мовою. Принаймні на початку в цілях економії часу та ресурсів. На якомусь етапі ми створили версію українською мовою, та навіть в Україні користуються версією англійською. Тому краще не відволікатися, а зосередити увагу на важливіших завданнях.

Відео-презентація. Універсального сценарію немає. Все залежить, від особливостей вашого продукту або послуги, його аудиторії й цілей, яких ви хочете за допомогою цього відеоролика досягти. Відео можна використовувати на сторінці продукту, у соцмережах, демонструвати на виставках і конференціях, показувати інвесторам на презентації стартапу.

Pitch Deck. Підготуйте коротку презентацію у слайдах. Почувши, або прочитавши ваш Pitch Deck, аудиторія має зрозуміти стартап та його бізнесову складову. Якщо шукаєте фінансування для свого стартапу, доведеться часто пітчити, тому навчіться добре презентувати проект та продавати свою ідею – підготуйте презентацію, метрику, напишіть доповідь англійською, зробіть виступи на 1, 3, 10 хвилин і так далі.

One pager. Вашу пропозицію партнер чи інвестор має “просканувати” протягом 1 хвилини та побачити все: від ідеї до економіки в односторінковому структурованому документі.

Читайте також: Як це – бути найкращим у транспортному бізнесі. Історія львівського бізнесмена Андрія Петріва

Бізнес-план. Коли ви чітко визначилися з нішею бізнесу, тільки тоді можна робити фінансові прогнози. Не мусите ставати бухгалтером і заглиблюватися в усі тонкощі фінансового обліку, але потрібно розуміти, що відбувається з грошима в проекті. Доведеться розібратися що таке «P&L» (profit and loss statement). Це допоможе розуміти структуру витрат, планувати розвиток проекту і розмовляти з потенційними інвесторами, які абсолютно точно поцікавляться, як ви плануєте використовувати залучені кошти.

Go-to-Market strategy. Виберіть вдалі канали для просування. Для цього ви повинні чітко розуміти свої цілі. Їх має бути 1-2-3 (виробництво продукту, налагодження системи продажів). Спробуйте зрозуміти, які канали зможуть передати інформацію про продукт потенцийним клієнтам. Нашою цільовою аудиторією є виробники брендових товарів, музеї, арт-галереї, і розуміємо, що одним із найкращих інструментів будуть профільні івенти, виставки та прямі продажі. Існує безліч можливостей для просування, при цьому всі ці інструменти є досить доступними.

І не сподівайтесь на те, що ваша ідеальна презентація чи P&L залишаться незмінними. За рік роботи, у мене назбиралось близько 20 модифікованих версій по кожному з документів. Ми зробили новий сайт, створили новий прототип, змінили бізнес-модель. Завжди знаходиться, що змінити, покращити, додати чи забрати. І це абсолютно нормально, головне, не зависнути на цьому рівні.

Читайте також: Як приготувати хот-дог для вегана. Львівське кафе Dogs Like Ducks

Фото – героїні публікації.

Усі права на текст захищені та належать “Львівській газеті”. Повний або частковий передрук публікації вважатиметься порушенням авторських прав.