Вечорниці на Андрія: куди сьогодні безкоштовно піти у Львові?

З давніх часів на свято Андрія незаміжні дівчата влаштовували вечорниці, аби дізнатися чи вийдуть вони заміж та хто буде їхнім судженим.

Провідний спеціаліст відділу менеджменту закладів культури Львова Софія Откович розповіла про найцікавіші події у місті, що організовують цього дня.

«Такі вечорниці- це є відгомін традицій. Ми намагаємося театральною грою передати українські давні звичаї», – розповіла Софія Откович.

Вечірка на Левандівці. У культурно-мистецькому центрі «Супутник» о 18: 30 відбудуться вечоринці. На заході розповідатимуть про традиції, забавлятимуться та ласуватимуть смаколиками. Аби потрапити на вечірку необхідно прийти у вишиванці. Дитяча музична школа №5 влаштовує Андріївські вечоринці за участі учнів закладу. Прийти зможуть усі охочі позабавлятися. О 17 годину у актовій залі виступлять учні театральних, хореографічних та вокально-хорових відділів. У львівській Медіатеці, що на Мулярській 2А, о 18 годині також розповідатимуть про традиції на Андрія. Після цього відбудуться цікаві забави.

Усі події є безкоштовними та без вікових обмежень. Організатори запевняють, що всі зможуть знайти для себе щось цікаве: від маленьких до старших

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