Вантажівка з військовими потрапила в ДТП на Львівщині: постраждали цивільні

Сьогодні, 13 грудня, близько сьомої ранку у Пустомитівському районі на Львівщині відбулась аварія за участі військового вантажного автомобіля КрАЗ та мікроавтобуса «Фольксваген Т5». Серед постраждалих – семеро цивільних осіб. Троє з них – неповнолітні.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці Військової служби правопорядку у ЗСУ.

«ДТП за участю військового КрАЗа та цивільного мікроавтобуса «Фольксваген Т-5» сталась у четвер, 13 грудня, близько половини сьомої ранку на об‘їзній дорозі Львова. Попередньо встановлено, що через складні погодні умови – сніг та ожеледицю – військова вантажівка вилетіла на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулась із мікроавтобусом. В аварії постраждало семеро цивільних осіб», – йдеться у повідомленні.

За словами військових правоохоронців, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Зараз на місці зіткнення працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП та особисті дані учасників події. Медики встановлюють діагнози постраждалим. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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