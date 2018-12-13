Учасники бойових дій мають право на додаткову відпустку. Які документи потрібні?

Вчора, 12 грудня, Уряд схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни». Фахівчиня Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Юлія Гордійчук у коментарі для «Львівської газети» розповіла про цю пільгову відпустку таке:

«Коли учасник АТО офіційно працевлаштований, то він має повне право на таку додаткову соціальну відпустку тривалістю 14 днів. Вона є річна, тобто вона надається з року в рік, а не відносно відпрацьованого часу. Ця відпустка надається повним терміном – її не можна розбити на частини».

Щоб отримати відпустку потрібно:

написати заяву;

додати копію посвідчення учасника бойових дій.

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До слова, вищезгаданим законопроектом передбачено оплату додаткової відпустки окремим категоріям ветеранів війни за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, та врегулювання на законодавчому рівні питання витрат на оплату такої відпустки.