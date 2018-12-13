У Львові дощоприймачів накрали майже на 900 тисяч гривень

Це завдало шкоди на суму 834 тисячі гривень, повідомили у прес-службі ЛМР.

«Вартість одної решітки складає 2800 гривень. Найбільше решіток вкрадено на території Шевченківської районної адміністрації, найменше – на території Галицької райадміністрації». – повідомила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Департамент і районні адміністрації зверталися у поліцію. За словами чиновниці, немає жодної реакції та не відкрито жодної кримінальної справи. Також львів’ян просять повідомляти у поліцію, якщо стали свідком крадіжки. Окрім цього, повідомлення про такі факти можна залишати на «Гарячій лінії міста» за номером тел. 15−80.

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