Теплий чоловічий одяг і взуття. У Львові просять допомогти бездомним

У Львові вже не перший рік працює Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян. Там соціально незахищені люди можуть заночувати, а також отримати їжу, одяг і допомогу у відновлення документів.

Керівник Центру Олександр Бородін, днями, звернувся до усіх небайдужих львів’ян з проханням про допомогу.

«На час холодів нам особливо не вистачає теплого чоловічого одягу та взуття. Якщо хтось може допомогти, то просимо теплі речі — светри, штани, теплі куртки та взуття середніх розмірів, особливо чоловіче, а також білизну, шкарпетки, приносити у Центр на вул. Кирилівську, 3а», — зазначив він.

Читайте також: Безхатченків та літніх людей рятуватимуть соціальні патрулі

Окрім цього, Олександр Бородін розповів, що зараз послугами нічлігу щоденно користується близько 40 людей, і наголосив, що при мінусовій температурі повітря у Центрі працюватиме ще й денний пункт обігріву.