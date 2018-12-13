Сьогодні свято апостола Андрія Первозваного, який передбачив появу Києва

13 грудня церква відзначає день святого апостола Андрія Первозванного. За середньовічною давньоукраїнською легендою апостол проповідував на українських теренах

Апостол благословив священні пагорби Києва і, звернувшись до учнів своїх, сказав: «На цих горах засяє благодать Божа, буде місто велике і багато церков здвигне тут Бог».

До зустрічі з Ісусом займався рибальством разом із братом Петром. Супроводжував Господа на проповідях як один із найближчих учнів; був присутній на Святій Вечері, Розп’ятті і Воскресінні. Андрій Первозваний проповідував християнство на сході Римської імперії.

Читайте також: Секс у шлюбі, але без згоди – кримінальна відповідальність

Первозваним його назвали, бо став першим з 12 апостолів, кого покликав на служіння Ісус Христос. Він привів з собою і рідного брата, майбутнього апостола Петра.

У часи проповідування апостол пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, дійшов до Дунаю, перетнув побережжя Чорного моря, Грузію, Крим, Тавриду і по Дніпру піднявся до того місця, де стоїть Київ. На тому місці, де Андрій Первозваний встановив хрест, у Києві звели Андріївську церкву.

Читайте також: Чим живе готельно-ресторанний комплекс на Львівщині, який має міжнародні нагороди?