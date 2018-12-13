Шахта «Лісова» припинила роботу: шахтарі готують похід до ЛОДА

Не вийшли на роботу ні перша, ні друга зміни

Гірники червоноградської шахти «Лісова» ( ДП «Львіввугілля»), які впродовж трьох діб залишалися під землею, виїхали на поверхню вчора о 22:00. Після обіцянки погашення заборгованості за жовтень до кінця тижня. Інформація виявилась неправдивою, тому гірники вийдуть на страйк під Львівську ОДА вранці в понеділок, 17 грудня.

Про це у коментарі «ЛГ» розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Шахта «Лісова» продовжує страйкувати. Директор веде перемовини, тисне на шахтарів і профспілки. Друга зміна не вийшла на роботу. Профспілки ухвалили рішення в понеділок приїхати до Львова і розпочати пішу ходу від Галицького перехрестя до облдержадміністрації. Вулиці вузенькі – вони заблокують весь центр», – зазначив Михайло Волинець.

За його словами, шахтарі налаштовані радикально.

«Шахтарі ображені на голову ЛОДА Олега Синютку. Стало відомо, що саме губернатор дав вказівку викреслити зі списку учасників перемовин на урядовому рівні Віталія Оніжука (голова регіонального об’єднання НПГУ Червонограда – ред.). Він спеціально приїхав до Києва, його участь вже була погоджена. Таким чином представника від шахтарів на вчорашній зустрічі з віце-прем’єром Володимиром Кістіоном не було», – каже Волинець.

Генеральний директор та адміністрація шахти «Лісова» переконали шахтарів в тому, що не пізніше п’ятниці буде погашена заборгованість за жовтень. Станом на 13 грудня заборгованість за жовтень – 57 млн грн.

«Сьогодні гірників «Лісової» відвідав заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, який сказав, що ніякої обіцянки про виплату заборгованості із заробітної плати до п’ятниці не було. Тому шахтарі відмовились приступати до роботи – їх знову обманули», – зазначив Михайло Волинець.

Читайте також: Шахтарі Львівщини йдуть на Київ