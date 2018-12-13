Літак «Львівських авіаліній» продали на аукціоні вдвічі дорожче, ніж планували

Вони зробили понад 60 ставок, підвищивши ціну з 302 442.00 грн. до 695 616.60 гривень, тобто на 130%. Державна виконавча служба продала літак ЯК-42Д ДП «Львівські авіалінії», щоб виплатити борги по зарплаті. А це понад 5,2 мільйони гривень.

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Як зазначається в описі лоту на OpenMarket, літак повністю розукомплектований і фактично є голим планером. Для подальшої експлуатації не допущений через відсутність необхідних агрегатів. Приладове, авіаційне, гідравлічне та радіоелектронне обладнання літака повністю відсутні.