«Чотири чебуреки» у Львові – відтепер з бонусною винагородою

«Бонус Плюс» – це загальнонаціональна програма лояльності, розроблена ПриватБанком. При розрахунку картками ПриватБанку клієнт отримує частину витрачених грошей у вигляді грошових бонусів на спеціальний рахунок “Бонус Плюс” своєї картки. Накопичені бонуси можна витратити в будь-якій торговельній точці, що бере участь в програмі. Усього по Україні вже понад 44 000 торговельних точок стали партнерами банку за програмою лояльності «Бонус Плюс», у т.ч у Львівській області – понад 2 000, «Бонус Плюс» – це 550 млн гривень на бонусних рахунках клієнтів. Перелік усіх партнерів-учасників програми у Львівській області, умови накопичення і баланс рахунку можна дізнатися на сайті.

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