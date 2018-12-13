У Львові дітей навчили розмальовувати пряники

Дітей не просто вчили розмальовувати солодощі, а й хотіли показати силу добра.

«Щоб подарувати діткам передноворічної доброти, щоб вони навчилися роботи добро, вирішили організувати такий майстер-клас. Метою було нагадати діткам про День святого Миколая і щоб вони вчилися робити добро. На такий майстер-клас можуть потрапити усі бажаючі». – розповіла співорганізатор та координатор акції Галина.

Захід відбувся у торговому центрі «Роксолана». Саме там діти приготували для своїх рідних та близьких солодкі подарунки.

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«Ми домовилися з дітками, що свої пряники вони подарують комусь із своїх рідних, а інший – одному з однокласників. А також, це гарний подарунок до Дня святого Миколая – своїми руками із любов’ю». – каже майстер–кондитер Марія.

Додамо, що 15 грудня усі бажаючі зможуть розмалювати пряники для себе та рідних у торговому центрі «King Cross Leopolis», що на Стрийській та у «Victoria Gardens».