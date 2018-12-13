Львівський стадіон «Торпедо» можуть повернути у власність міста

Львівський стадіон «Торпедо», де колись був однойменний ринок, можуть повернути у власність міста. Викупити занедбану арену у «Банку Львів» пропонують місцеві депутати. Розповів депутат львівської мерії Сергій Івах

«Даний об’єкт по балансовій вартості банку «Львів» коштує 8 мільйонів 918 тисяч гривень, але банк готовий продати даний обє’кт за цифру у 7 мільйонів 500 тисяч. Єдина умова банку, що стадіон за таку суму можна викупити лише до кінця цього року», – розповів депутат ЛМР Сергій Івах.

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Зацікавлені у поверненні арени у власність міста і у Федерації футболу Львівщини. Адже в майбутньому поле можна осучаснити навіть штучним покриттям.

«В нас є попередня домовленість з інвесторами, що тільки буде можливість отримати такий стадіон, ми б могли зробити там поле зі штучним покриттям. А це дало б нам можливість мінімум 12-ть голин в день проводити там різні заходи по розвитку футболу», – каже перший заступник голови Ярослав Грисьо.

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Рішення про виділення грошей на купівлю стадіону «Торпедо» прийматимуть під час наступної сесії міської ради. Вона запланована на 20 грудня. Додам, що сьогодні на стадіоні, який перебуває у занедбаному стані, тренуються діти та підлітки футбольних клубів «Вікторія» та «Покрова».