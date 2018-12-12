Як працюватимуть банки у новорічно-різдвяний період

На сайті відомства повідомили:

– 27, 28 грудня 2018 року система електронних платежів працюватиме в режимі продовженого банківського дня – на дві години;

– 29 грудня 2018 року до 13.00 у системі електронних платежів можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України. Національний банк та органи Державної казначейської служби України можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників системи електронних платежів (СЕП). Банківський день у СЕП закінчується о 15.00;

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– 30, 31 грудня 2018 року, 1, 5, 6 та 7 січня 2019 року СЕП, система електронної пошти Національного банку України, депозитарій Національного банку України, Система СЕРТИФ, Автоматизована інформаційна система «Реєстр договорів з нерезидентами 2» не працюватимуть;

– 2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться;

– 3, 4 та з 8 січня 2019 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

У період з 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року включно діятиме офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України 28 грудня 2018 року.

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