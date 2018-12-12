Як на Львівщині ліквідовували пожежу нафтопродуктів (ФОТО)

Вогонь знищив 60 куб. м дзеркала нафтопродукту. Напередодні вранці до львівських рятувальників надійшло повідомлення про загоряння нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району, поблизу нафтовидобувної вишки. Про це повідомили на офіційному порталі ДСНС України у Львівській області.

Найбільша небезпека пожежі полягала в тому, що поруч із осередком горіння розташовані два амбари з нафтопродуктами: один на відстані близько 5 м, другий – 20 м. Рятувальники доклали максимум зусиль аби запобігти поширенню пожежі та не допустити займання сусідніх амбарів.

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О 14:47 пожежу вдалось локалізувати, а вже о 14:51, за допомогою пінної атаки, загоряння повністю ліквідували.

Фотографії з ліквідації пожежі виклало Головне управління ДСНС України у Львівській області на своїй офіційній сторінці у Facebook. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини загоряння нафтопродуктів встановлюють.

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