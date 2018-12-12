“Я таке бачила”! У Львові зняли ролик про магію Різдва
Історія розпочинається у музеї Іоана Георгія Пінзеля. Головна героїня - сучасна дівчинка, потрапляє у стародавній Львів
В Управлінні культури Львівської міської ради кажуть, автори кліпу хотіли показати, що в час Різдва у Львові завжди стаються якісь дивовижні історії і зацікавити львів‘ян і гостей міста мистецьким Львовом.
Ролик показує, як сприймає святкування Різдва сучасне покоління дітей. В уяві дівчинки навіть у стародавньому Львові усі користувались гаджетами.
Спеціально для цього кліпу гурт “Рококо” створив мелодію за мотивами відомих колядок.
Фільм – результат роботи режисера Олександра Кулика, “Арт студії Івони Лобан”, в рамках проекту “Під Зорею Пінзеля”, гурту “Rockoko official” за підтримки Львівської міської ради.
Читайте також: Новорічна ялинка коштуватиме 60-70 гривень за метр