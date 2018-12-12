“Я таке бачила”! У Львові зняли ролик про магію Різдва

Історія розпочинається у музеї Іоана Георгія Пінзеля. Головна героїня - сучасна дівчинка, потрапляє у стародавній Львів

В Управлінні культури Львівської міської ради кажуть, автори кліпу хотіли показати, що в час Різдва у Львові завжди стаються якісь дивовижні історії і зацікавити львів‘ян і гостей міста мистецьким Львовом.

Ролик показує, як сприймає святкування Різдва сучасне покоління дітей. В уяві дівчинки навіть у стародавньому Львові усі користувались гаджетами.

Спеціально для цього кліпу гурт “Рококо” створив мелодію за мотивами відомих колядок.

Фільм – результат роботи режисера Олександра Кулика, “Арт студії Івони Лобан”, в рамках проекту “Під Зорею Пінзеля”, гурту “Rockoko official” за підтримки Львівської міської ради.

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