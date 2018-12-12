Віце-прем’єр звернувся до «Держвуглепостач» з вимогою виплатити кошти шахтарям Червонограда

До нового року шахтарям обіцяють виплатити жовтневу і частину листопадової зарплати

Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон після зустрічі з представниками шахтарських профспілок звернувся до державного підприємства «Держвуглепостач» з вимогою оплатити вартість видобутого вугілля шахтою «Лісова».

Про це у коментарі «ЛГ» розповів народний депутат від «Народного фронту» Михайло Бондар, який був учасником зустрічі.

За словами нардепа, Володимир Кістіон надіслав звернення у «Держвуглепостач» з вимогою розрахуватись за видобуте вугілля працівниками шахти.

«Є певні напрацювання, як погасити заборгованість. Є чітка вказівка Володимира Євсевійовича (Кістіона -ред.) до «Держвуглепостач» щодо виплати коштів. Проблема в тому, що «Держвуглепостач» не може розраховуватись за вугілля, яке ще перебуває в дорозі. Мають спершу укластись акти – лише тоді можливі проплати. Ми обговорювали проблемні питання. Нас запевнили, що до Нового року з шахтарями Червонограда мають частково розрахуватись. Задача мінімум – «закрити» заборгованість за жовтень і виплатити 50% листопадової зарплати, що і вимагають шахтарі. Думаю, це буде здійснено», – розповів Михайло Бондар.

Читайте також: Шахтарі Львівщини йдуть на Київ