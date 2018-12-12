Снігопади, ожеледиця і вітер. Погода на Львівщині у найближчі дні

Чого варто очікувати від погоди найближчими днями «Львівській газеті» розповіла синоптик Олександра Тузяк

«Погода буде стабільною. Щодня прогнозують опади снігу. На вихідні очікуються сильні пориви вітру. На дорогах ожеледиця, тому синоптики застерігають бути обережними».- Пояснила синоптик.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -8 градусів за Цельсієм. Вдень від 0 до -5.

16 грудня стане тепліше і слід очікувати опадів з дощем.

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