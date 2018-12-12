Снігопади, ожеледиця і вітер. Погода на Львівщині у найближчі дні

Чого варто очікувати від погоди найближчими днями «Львівській газеті» розповіла синоптик Олександра Тузяк
   Світлана Самборська   138  

Фото: livejournal.com

«Погода буде стабільною. Щодня прогнозують опади снігу. На вихідні очікуються сильні пориви вітру. На дорогах ожеледиця, тому синоптики застерігають бути обережними».- Пояснила синоптик.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -8 градусів за Цельсієм. Вдень від 0 до -5.

16 грудня стане тепліше і слід очікувати опадів з дощем.

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