«Сила і зброя»: Kozak System драйвово привітали українських військових зі святом
Сьогодні, 12 грудня, Україна святкує День Сухопутних військ, куди входять входять механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація та війська протиповітряної оборони
Українська рок-група Kozak System спеціально до цього свята презентувала пісню «Сила і зброя».
«Ми даруємо цю пісню всім, хто захищає і захищав Україну зі зброєю в руках. Але в першу чергу Збройним Силам України. Тому, що тут поруч три слова. Головне з них Україна. А поруч стоять Сила і Зброя. А значить все буде добре. І ми переможемо». – написали Kozak System на своєму ютуб-каналі.
Відео можна переглянути тут.
Додам, що День Сухопутних військ почали святкувати в Україні з 1997 року – на наступний рік після того, як СВ Збройних Сил України були сформовані на підставі Указу Президента відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні Сили України».
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