Перекриття: від сьогодні дві вулиці Львова будуть непроїзними

Вулицю Смаль-Стоцького перекриють до 13 лютого у зв’язку з реконструкцією будинку.

Об’їзд відбуватиметься за цією схемою.

Також від сьогодні буде перекрито рух транспортних засобів на вулиці Збиральній. А саме на ділянці від вулиці Збиральної, 2 до торгового центру «Метро», повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Вулицю перекриють у зв’язку з капітальним ремонтом. Рух відновлять 30 грудня о 20:00.

Об’їзд цієї ділянки-відповідно до даної схеми організації руху.

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