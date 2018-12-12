Перекриття: від сьогодні дві вулиці Львова будуть непроїзними
Львів’янам доведеться користуватися тимчасовими схемами організації дорожнього руху
Вулицю Смаль-Стоцького перекриють до 13 лютого у зв’язку з реконструкцією будинку.
Об’їзд відбуватиметься за цією схемою.
Також від сьогодні буде перекрито рух транспортних засобів на вулиці Збиральній. А саме на ділянці від вулиці Збиральної, 2 до торгового центру «Метро», повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.
Вулицю перекриють у зв’язку з капітальним ремонтом. Рух відновлять 30 грудня о 20:00.
Об’їзд цієї ділянки-відповідно до даної схеми організації руху.
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