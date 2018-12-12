Офіційно: Для поїздок у Грузію достатньо мати внутрішній паспорт

Сьогодні, 12 грудня, Кабінет міністрів України затвердив угоду з Грузією про поїздки за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток.

Зазначимо, таку угоду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзебула підписали ще 5 жовтня цього року. Документ передбачає, що українці зможуть безперешкодно подорожувати до Грузії на підставі ID-карт з безконтактним електронним носієм.

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Громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз 90 днів щороку.