Не вкрадіть у дітей казку!

Пахне мандаринками, ростуть ціни на цукерки, а потім – гоп! – на них же одразу й акція, прокати дитячих костюмів активізувалися – святу бути! І Миколай, звісно, ні про кого не забуде. Минулого року я уперше навіть побачила «золоті» різочки… «Золотими», звісно, не так боляче і не так образливо. Але головне – справжні подарунки!

– Мамо, у садочку є чарівний червоний мішок, у який треба покласти щось хороше, а наставниці передадуть його діткам, яким нікому купити подарунки. Діткам, у яких немає мами і тата. Але передадуть усе це через самого Миколая, бо він знає усіх діток, які були чемними і чекають на радість!

– Що би ти хотіла покласти до мішка, Ель?

– Пластилін, кольоровий папір, пазлики… Щось таке…таке, щоб вони твОрчили!

Еліанка радо наспівує і всідається на підлогу «твОрчити». Навколо обрізки паперу, наклейки з принцесами, тролями, Барбі – майструє листівки для наставниць пані Тоні і пані Ані. А якщо не спиню – зробить ще й усій групі. Іноді зранку я чекаю, поки вона закінчить, а брова повзе угору – на роботу запізнююся! Іноді я не маю сил і нервів чекати – тоді торнадо несеться над кімнатою і звуковою хвилею кицьку Ванільку змиває під ліжко аж до нашого виходу. Ель може віддати все! Вона хоче задарувати весь світ! Просто так, ні за що! Я не встигаю купувати заколки, як вони опиняються на чужих голівках. Наклейки зникають зі швидкістю світла. Барбі пішли жити в інші родини… У цієї дитини немає гена жадібності, ні. Але їй, поза рідними, ніхто нічого не дарує.

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– Мамусю, а Миколай існує?

– Так! Це святий…

– Це я вже чула, – перебиває, – а насправді? Він точно існує? Як він може все про всіх знати? І чому він тільки один день усім подарунки приносить? А як він знає, що хто хоче? От я минулого року написала листа, але то ж не справжній лист, бо я букв не знаю… А подарунки були правильні!

Вона сипле питаннями, як градом із неба. Сипле і не чекає відповідей – їй треба сказати своє. А я слухаю і не спішу відповідати – вона знає своє. Еліанка обожнює казки, оповіді і мультики та фільми. Але вона знає, що фей – не існує, звірі – не розмовляють, а Дід Мороз… Не українець, він, одним словом. І заблудився. Чи маю я її переконувати у тому, що саме Миколай – приносить подарунки? Вона знає, що він жив колись, був неймовірною людиною, робив добро і творив справжні дива, допомагав людям і зажив за це слави святого чоловіка. Але чому він дарує подарунки? Невже за добру поведінку треба платити? Якщо я почну розповідати, що він досі існує – Ель ще тисячу разів запитає щось, що перекреслить цю теорію. Напевно, я непереконливо обманююJ Або мені це просто не дано, бо я і сама не вірила у Діда Мороза.

У моєму радянському дитинстві на Рівненщині не було Святого Миколая, а був лише Дід Мороз. Але я то знала – хто він насправді! Перший Новий рік, який я пам’ятаю – це ще дошкілля. Коли я була зовсім малою, а мої батьки працювали у школі-інтернаті, вони брали мене завжди зі собою на роботу. Із садком у мене не склалося, а от із інтернатом – дуже-дуже. Там працювали найдобріші у світі друзі тата і мами, там були чудові діти, яким хоч і не дісталося любові удома і вони опинилися серед чужих людей, але їхні серця були великими і гарячими. Я там жила і була щасливою!

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І от на Новий рік всі зібралися у шкільному клубі, була ялинка, хороводи, «сніжинки» і «зайчики». Була я – мала, і був Дід Мороз – такий класний, що до нього прилипли усі діти. І в якусь мить він мені усміхнувся, а потім навіть не руки узяв – я була найменшою на святі! Щастя? Ні, це був екстаз, але я тоді просто такого слова ще не зналаJ А потім я побачила, що коли Дід сміється – з-під білої бороди виглядають чорні вуса. Геть як у мого тата, подумала я! І руки! РУКИ! Я ж їх знаю! А тоді…Мій тато – Дід Мороз???????

А другий пам’ятний Новий рік – сільський клуб, я вже школярка, ходила, певно, у клас другий-третій. І настрій – гидота… Спочатку мій однокласник відірвав мені «хвіст» (я була «зайчиком»), а тоді – я розповідаю вірш на сцені, Дід довго порпається у мішку і дістає… зубну щітку! Я ледве не плакала! Але гострий розум і почуття несправедливості підштовхують на майже злочин: я іду на сцену ще раз, дорогою згадую найдовший і найкращий вірш (я знала їх мільйон!), поки Дід щось там шепче нашій вчительці – починаю розповідати. Дід підозріло дивиться на мене…тоді на вчительку…тоді на мене… тоді на мішок… Не дослухавши вірш, порпається у мішку і дістає…мильничку! МИЛЬНИЧКУ!!!

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Це потім я дізнаюся, що всі подарунки були пораховані, а отже, хтось лишився без своєї…мильнички, бо її віддали мені, що наш колгосп – не дуже щедрий, що Дід Мороз – це працівник клубу (я бачила, як він курив після хороводів). А в той час удома під ялинкою мене вже чекала коробка, яку я буду пам’ятати все життя: «12 игр»! Настільні ігри – «Нарди», «Шашки», «Кури і лисиці» і наша улюблена на роки, сімейна– «Хто швидше?». Так, російською – інших і не було. Так, я знала, що ніякий це не Діді Мороз приніс, бо він хіба на мильнички і зубні щітки здатен… Чи можу я нарікати, що в моєму житті не було казки? Ні, бо та величезна коробка щастя була казкою – ніхто не мав подібної! А мама з татом її десь роздобули! І так було завжди: книжки, яких не було ні в дітей, ні в бібліотеці, платівки з казками, потім касети з музикою… Ігри вечорами, усією сім’єю, під теплою грубкою, аж поки я не поїхала у Львів в університеті вчитися. Тунелі у глибокому снігу, які тато не лінувався копати саме для нас! Один – до криниці, один – до дровітні, один – до воріт і собаки, а між ними – для нас із братом, щоб були лабіринти! А ще – каток з горбка біля криниці. Поїздки кіньми в ліс по справжню ялинку! Гарячі мамині пироги, які хотілося їсти саме на дворі, у мороз! Господи, скільки казок було у моєму житті! І їх зробили своїми руками найдорожчі люди, зовсім не міфічні, не ті, яких треба було чекати весь рік заради одного дня! Так, я не вірила у Діда Мороза, але навіть із таких пропащих виростають люди, а потім ще й народжують дітей.

– Мамусю, послухай, бабуся Галя казала, що зустріла Миколая і він питав її, який би я подарунок хотіла. Але я не була весь час чемною! Та бабуся сказала йому неправду… Може, ти скажи йому правду?… Якщо він існує. А я попросила у тата лялю – принцесу Жасмін. А в бабусі і дідуся – холодильник. А ти мені купиш кухню? Може, хай Миколай принесе подарунки іншим, слухняним, а мені – неслухняній – ви самі щось придумаєте? Ви мене любите завжди, а не тільки тоді, коли я чемна.

Я люблю цю її непідкупну щирість. І щедрість. І відкритість. І те, як вона мислить. Люблю цю дитину. І дарую подарунки, коли мені захочеться, а не тоді, коли «від Миколая». Ні, я не зазіхаю ні на чиє свято, не краду казку. Хай у дітей буде море казок! Просто нашу сім’ю Миколай пролітає транзитом, а казки переважно чарує мама.

Фото ілюстративні, з відкритих джерел.

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