Фермери Львівщини отримали 11 мільйонів дотацій

Кошти отримали 10,5 тисяч фізичних осіб за утримання 15 тисяч голів молодняка великої рогатої худоби.

Цьогоріч виплата дотацій проводиться у три етапи: 1 квітня, 1 вересня та 1 грудня. За два із них вже нарахували кошти. Зараз фермери очікують на останній транш. Документи на отримання дотацій господарства подавали з вересня по листопад, повідомляє прес-служба ЛОДА.

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