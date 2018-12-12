Е-квиток: «Якщо поспішати, гідні кандидати не встигнуть підготувати свої пропозиції»

У Львівській міській раді пояснили, чому електронний квиток у транспорті міста з’явиться не швидше 2020 року

Триває термін подачі тендерної документації. Близько місяця у Львові триває прийом тендерних заяв на впровадження електронного квитка у Львові. Попередньо, оголосили крайній термін подачі пропозицій – 15 січня, проте через прохання учасників тендеру кінцеву дату перенесли на місяць.

Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий проінформував, що тендером зацікавилися понад 10 країн Європи. «Ми змушені піти на зустріч учасникам і продовжити термін подачі документації, адже наші консультанти стверджують, що надмірна швидкість вплине на конкуренцію і гідні кандидати просто не встигнуть підготувати свої пропозиції»,- розповів Андрій Білий.

Тендер проводитимуть у два етапи:

Перший розпочнеться у другій половині лютого. Комісія ознайомиться з документацією та обере декількох кандидатів.

Другий – наприкінці весни, під час якого найкращі нададуть фінансові пропозиції.

Влітку планують розпочати монтаж обладнання, тестування системи, навчання працівників та видачу карток (250 тисяч одиниць). Е-квиток почне діяти не швидше 2020 року.

Аби отримати електронний квиток, потенційні власники будуть зобов’язані надати усі свої персональні дані. Посвідчення пільговиків перевірятимуть за допомогою запитів у соцслужби та пенсійний фонд. Орієнтована вартість безлімітного місячного проїзду становитиме 400 гривень.