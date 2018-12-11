У Дрогобицькому районі на Львівщині горять нафтопродукти

Горить нафта у резервуарі ємністю 20 куб. м. До ліквідації пожежі залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки

11 грудня о 09:40 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району, поблизу нафтовидобувної вишки. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.



Поруч із осередком горіння розташовані два амбари з нафтопродуктами: один на відстані близько 5 м, другий – 20 м. До ліквідації пожежі залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки. На даний момент рятувальники здійснюють пінну атаку аби приборкати горіння. Загрози для населення немає. Інформація щодо перебігу пожежі оновлюватиметься.

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