У безпеку дорожнього руху на Львівщині інвестують 15 мільйонів гривень

А також встановлять освітлення на пішохідних переходах і поставлять світлофори. Про це у коментарі «Львівській газеті» повідомив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

За його словами, за останні 3 роки з обласного бюджету на безпеку дорожнього руху виділили 50 мільйонів гривень. До фінансування також долучалися органи місцевої влади. Кошти витратили на нові пішохідні переходи, світлофори і камери відеонагляду. Тож кількість ДТП вдалося зменшити на 20%.

«Під нашу програму на 2019 рік передбачено 15 мільйонів гривень на безпеку дорожнього руху. Цього року ми залучили близько мільйона гривень з місцевих бюджетів. У 2019 році я очікую, що сума збільшиться хоча б до 3 мільйонів гривень. Додам, що найнебезпечніші дороги – це дороги державного значення, де є найбільший трафік. Це дорога Київ-Чоп, яка по Львівщині проходить від кордону, через Стрий і Львів. Там найбільша інтенсивність руху. Дорога, скажімо так, в ідеальному стані й водії дозволяють собі перевищувати допустимі режими швидкості. А статистика говорить, що, якщо брати у відсотковому відношенні, то 70% усіх ДТП стаються через перевищення допустимих режимів швидкості», – пояснив Роман Кокотайло.

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