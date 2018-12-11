Секс у шлюбі, але без згоди – кримінальна відповідальність

У Львові пояснили, що несуть за собою зміни до закону про запобігання домашньому та сексуальному насильству

Зараз, притягнути кривдника до кримінальної відповідальності, можна у випадку, якщо він застосовував силу, погрожував чи зловживав вразливим станом потерпілої особи. Але уже 11 січня 2019 року набувають чинності зміни до Кримінального кодексу України щодо зґвалтування та сексуального насильства.

Чи існує зґвалтування у шлюбі?

Юрист та членкиня організації «Жіночі перспективи» Галина Федькович каже, явище сексуального насильства у сім’ї є поширеним, проте мало жінок зважуються про це сказати і тим паче написати заяву у поліцію.

«Справ через зґвалтування у шлюбі майже немає. Суспільство вважає, що такого поняття не існує. Є стереотип, що коли підписується документ про реєстрацію шлюбу – надається згода на будь-які сексуальні дії у довільний час на весь період тривалості шлюбу, незалежно хоче особа, чи ні», – пояснює Галина Федькович.

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Що зміниться?

Основною умовою є наявність згоди на статевий акт.

Якщо особа не сказала чіткого «так»-це трактуватиметься законодавством як незгода. Отже, це насильство, і кривднику загрожує кримінальна відповідальність. Також, відповідно до нових норм, потерпіла особа не зобов’язана у процесі судового розслідування доводити, що чинила опір.

Кривдник, який повторно здійснює насильницький акт нестиме посилену кримінальну відповідальність. Вона буде збільшена і у випадку насильства над дружиною, колишньою партнеркою, або іншою близькою особою.

Також підвищений рівень відповідальності включає насильство над неповнолітньою особою. До 14 років, навіть за наявності згоди, будь-який сексуальний контакт вважатиметься зґвалтуванням.

Покаранням за ці злочини є позбавлення волі до 5 років.

Зміни до чинного законодавства можуть тягнути за собою спекуляції та шантаж. Правоохоронці нагадують, що Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за неправдиві повідомлення про вчинений злочин. Якщо особа повідомляє про вчинення злочину щодо неї, відповідач може звернутися із заявою до правоохоронців і захистити себе від наклепу.

Громадська організація Центр «Жіночі перспективи» провела опитування серед жінок та чоловіків на тему сексуального насильства.

Опитування користувачів Facebook

Результати свідчать про те, що у сучасному українському суспільстві досі є місце насильницьким практикам у шлюбі і не лише.

94% опитаних дали позитивну відповідь на запитання «Чи обов’язково отримати згоду на секс?»;

53% опитаних ніколи не вступали у статевий контакт без взаємної згоди;

10% респондентів вважають, що секс без згоди допустимий, якщо перебувають з партнером у близьких відносинах;

24% ніколи не погоджувалися на секс без бажання;

51% опитаних погоджувалися на статевий контакт через почуття обов’язку перед партнером;

23% погоджувалися на небажаний секс, аби уникнути можливих образ партнера через відмову;

16% погоджувалися на статевий контакт через страх втратити кохану людину;

8% погоджувалися на секс через погрози, або застосування сили ініціатором.

У 2015 році Великобританія внесла подібні зміни у законодавство. Поліція створила інформаційний ролик, аби ознайомити громадян із нововведеннями. «Згода на секс: просто як чай». Коротко про головне.



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