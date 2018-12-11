На Львівщині 97 гірників залишилися під землею. Вимагають виплатити гроші

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

“На даний момент 97 гірників залишаються під землею, станом на 7:30 було 98, а вчора ввечері, о 21:00, було 132. Це гірники 2-ої та 3-ої зміни залишилися, а 4 зміні адміністрація не дала дозволу на спуск у шахту”, – зазначив він у коментарі “Львівській газеті”.

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Чергова акція протесту пов’язана з тією ж проблемою – гірникам досі не виплатили зарплату. За словами пана Михайла, найближчим часом зі Львова в Київ має вирушити делегація, яка лобіюватиме інтереси гірників:

“Зараз губернатор Синютка намагається допомогти: він вийшов на віце-прем’єр міністра України Кістіона, який відповідає за паливно-енергетичний комплекс. В Київ прибуде делегація у складі представників двох профспілок, генерального директора та народного депутата Бондара, здається, Синютка має прибути з ними”.

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Волинець також зазначив, що в час, поки гірники та їхні сім’ї змушені фактично виживати на кошти, які залишилися, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик відволік на інші цілі 240 млн грн, які були зароблені шахтарями за відвантажену ДП «Львівугілля» продукцію.