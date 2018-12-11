Львів’ян запрошують на кінофестиваль українського кіно

Під час фестивалю глядачі зможуть переглянути 6 українських стрічок, які зняли за останні 5 років – «Коли падають дерева», «Сторожова застава», «Явних проявів немає», «Припутні», «Українські шерифи», «Кіборги». А також – підбірки короткометражок.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Фестиваль проводитимуть у найстарішому кінотеатрі міста – Коперник, який діє тут ще з 1912. Місце обрали не випадково, адже організатори також хочуть привернути увагу до закриття таких комунальних закладів культури, які зникають.

«Ще 5 років тому, про фестиваль українського кіно взагалі ніхто не думав. Та й не було можливості робити, адже Україна не випускала багато фільмів. На цьому фестивалі, якби такий був, наприклад у 2012 ми б мали показувати кіно 60-х, ну і, може, ще якийсь новіший фільм. Зараз український кінематограф розвивається, тому ми маємо його наблизити, познайомити із глядачами, які, на жаль, поки що часто його ігнорують. І такі кінотеатри як «Коперник», нам потрібні саме для цього». – зазначає програмна директорка фестивалю Ольга Райтер.

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Усі кіносеанси під час фестивалю будуть безкоштовними. Також ви матимете можливість поспілкуватися з із режисерами, акторами та сценаристами. На одній з кінозустрічей буде один із продюсерів відомої у всьому світі української компанії Radioaktive Film, яка працює з такими відомими брендами як Apple, Hennessy, Lenovo, Audi, Guinnes, Absolut, Libresse та Uniqlo.