LEGOLAND чекає львівських дітлахів

ПриватБанк запрошує юних львів'ян з 1 грудня 2018 року до 28 лютого 2019 року взяти участь в акції ЮніорБанку, головний приз якої - подорож до Legoland у Німеччині для всієї родини

Хто може брати участь в акції – до участі в акції допускаються діти 6–17 років – власники Картки Юніора Mastercard.

Як взяти участь в акції – зареєструйтеся в акції та оплачуйте Карткою Юніора Mastercard у магазинах на суму від 20 гривень (в еквіваленті). Кожен чек – шанс на перемогу.

Чи потрібно реєструватися в акції – так. Для участі в акції потрібно обов’язково пройти реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону.

Які подарунки в акції – головний подарунок – подорож до LEGOLAND у Німеччині сім’єю до 4 осіб. Додаткові подарунки:

150 lego-чашок, 150 сумок на пояс, 50 рюкзаків. Розіграш додаткових подарунків – кожного місяця.

Оформити картку можна безкоштовно з дитиною або без неї в найближчому відділенні ПриватБанку.Для оформлення картки необхідні:

– свідоцтво про народження дитини (допускається свідоцтво, видане не в Україні);

– довідка ІПН (обов’язково для дітей з 14 років);

– електронний паспорт (ID-картка) (з 14 років) або загальногромадянський паспорт (з 16 років);

– наявність у батьків картки «Універсальна» та особистого номера телефону в дитини.