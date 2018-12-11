«Кожен п’ятий помре від онкопатологій», – львівський хірург

Саме такою фразою приголомшив мене на самому початку нашої розмови онкохірург Василь Ковальський, який працює у Львівському державну онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі. Для читачів «Львівської газети» він пояснив чому завищений показник ПСА (простатспецифічний антиген) не завжди є ознакою раку простати та на які ознаки чоловікам варто звернути увагу.

– Кожен п’ятий , тобто 20% європейців помруть від онкопатологій. Якщо взяти загалом, то серед наших знайомих точно є більше, як 5 людей. Ми дотичні до цієї проблеми завжди. Чи проблема себе якось проявляє так, щоб ми би могли її запідозрили – одна справа, але коли вона є і не проявляє себе жодним чином – наша справа виявити її на тому етапі, доки вона клінічно ще не почала проявляти. Для цього в цілому світі існують скринінгові програми, які передбачають дообстеження всіх без виключення, для того, щоб знайти ту невелику кількість людей, які можуть мати підозру щодо наявності злоякісного захворювання. І серед них відібрати вже тих, хто в кого буде виявлене онкологічне захворювання.

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Аналіз на ПСА не завжди є тим лакмусовим папірцем, який каже: «так, в пацієнта є рак передміхурової залози». Серед багатьох причин підвищення показника ПСА, рак є лише одною з них.

Показник ПСА буде підвищений:

Якщо ПСА здати менше, ніж за 3 дні після статевого акту.

Якщо пацієнту подивилися простату через пряму кишку.

Після фіброколоноскопії.

При закрепах.

При простатиті та аденомі.

– Є ще категорія пацієнтів, в яких показник ПСА є в нормі, але вони вже мають рак передміхурової залози. Тут важливо потрапити до хорошого спеціаліста.

З клінічних симптомів, які б могли насторожити пацієнти, можемо назвати такі:

Пацієнт помітив, що частіше почав вставати вночі в туалет.

Пацієнт відмітив, що струмінь сечі став тонким та в’ялим.

У пацієнта є відчуття не повного спорожнення сечового міхура.

– Частина пацієнтів, а в світі це приблизно кожен четвертий пацієнт, на момент звернення уже крім того, що має злоякісне захворювання – має наявні віддалені метастази. Інколи буває так, що першопричиною звернення до нас є прояви генералізації пухлинного процесу, наприклад, відмітили болі в кістках.

Чи є шанси врятувати пацієнта на стадії метастазів?

– Один чоловік з метастазами в кістках, умовно кажучи, прожив 12 років. Нам неважливо, яка буде тривалість життя, розходиться ще і в якості життя. Якщо пацієнт, який має наявні віддалені метастази, але першопричиною його звернення були не кісткові події, то звичайно ми можемо подовжити йому тривалість і якість життя.

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Всі звикли говорити про рак простати у чоловіків старшого віку, а чи хворіють молоді?

– Так. Зустрічається рідко, але таке цілком можливо. Тут важливо закцентувати на такому: якщо пацієнт має обтяжену спадковість по раку передміхурової залози, імовірність виникнення раку збільшується удвічі. Родичам пацієнтів, які перебувають на диспансерному обліку, також потрібно піти обстежитися. Я не кажу, що це захворювання є спадковим. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я всього 4% людей є онкохворими через обтяжену спадковість, 12% хворіють через свій спосіб життя.

Що порадите чоловікам?

– Вести врегульоване статеве життя, тобто кожен статевий акт має бути завершеним.

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