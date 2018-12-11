Гірники Львівщини не вийдуть з шахт, доки не домовляться з Києвом

Під землею залишаються 83 шахтарі Львівщини. Так люди протестують через невиплату зарплат

Кількість гірників під землею на Львівщині зменшилася до 83 осіб (вранці їх було 97). Адміністрація шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» не дає дозволу на спуск наступним змінам, аби кількість протестувальників не збільшилась.

«Профспілки забезпечують гірників харчуванням та потрібними медикаментами»,- розповів у коментарі «Львівській газеті» голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, о 16 годині генеральний директор шахти разом із представниками профспілок, вирушили на перемовини до столиці. Там вони зустрінуться з Міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом та віце-прем’єром Володимиром Кістіоном, який відповідає за паливно-енергетичний комплекс.

Гірники оголосили, що перебуватимуть під землею доки не дочекаються результатів завтрашніх перемовин.

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