Для всіх клієнтів «Львівгазу» без лічильників знову діють обґрунтовані норми споживання газу  

Відповідно до рішення Верховного суду України, від 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів ПАТ «Львівгаз», в яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 8,6% (69,6 тис) споживачів газу Львівської області, в той час як 91,4% (746,9 тис) забезпечені приладами обліку

Нові норми наближені до об’єктивного обліку споживання газу, мотивують встановлювати газовілічильники і раціонально використовувати газ всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія блакитного палива, з врахуванням змінених норм, складе більше 380 млн куб.м газу на рік по Україні загалом.

27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, котрі були затверджені постановами Кабінету міністрів України№203 і 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними від моменту їх прийняття, у зв’язку із порушеннями регламенту при затвердженні, а також через відсутність будь-яких обгрунтувань і розрахунків. Відтак, в попередні періоди і зараз правомочними є норми, котрі діяли до 1 лютого 2016 року.

Саме тому, від листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання блакитного палива для клієнтів «Львівгазу» без лічильників розраховують вже із врахуванням змінених норм.

Ситуація із перерахунком обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися занижені норми, котрі стали нелегітимними, вимагає врегулювання з боку Уряду, із врахуванням заборгованості, котра виникла за спожитий, але несплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необгрунтовані втрати, котрих зазнали учасники ринку газу.

Дослідження, в яких використовували статистику споживання газу, а також фактичні дані компанії, вказують на те, що норми, котрі діяли до 1 листопада 2018 року, були майже в 3 рази нижчими від реального споживання.

Споживання газу у Львівській області в порівнянні з нормами (м. куб на 1 людину в місяць)

Категорія споживання газу Фактичне споживання газуза даними будинкових лічильників в період жовтень-березень Норми, котрі були визнані судом незаконними Діючі від листопада 2018р. норми ДослідженняUSAID АналізУкрНДІінжпроект Плита газова з ЦГВ 7,15 3,3 9,8 5,84 6,9 Плита газова без ЦГВ 13,8 5,4 18,3 11,3

Експерти USAID в межах проекту «Реформа міського теплопостачання в Україні» використовували дані 55 тис домогосподарств. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект) в 2018 році – результати показали, що в залежності від того, які газові прилади використовують споживачі, їм необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

«Необґрунтованість занижених норм доводять фактичні показання лічильників наших клієнтів. Проаналізувавши загальне споживання мешканців Львівської області, котрі користуються лише плитами, ми бачимо, що реальне споживання на одну особу складає понад 7 куб. м., а не 3,3 куб., як визначено за нормою», – зазначає технічний директор ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Подальше використання необгрунтованих норм унеможливлювало виконання вимог Закону України «Про комерційний облік природного газу» в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованих нормах споживання газу були відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, відміна занижених норм стане стимулом для встановлення приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб.м газу на рік по Україні загалом.