«З ГМО» і «натуральний»: продукти харчування маркуватимуть по-новому

Виробник змушений буде вказати усі складники, з яких зроблений продукт. Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №8450 “Про інформацію для споживачів харчових продуктів”.

Цей Закон встановлює загальні принципи надання та вимоги до інформації про харчові продукти, що надається споживачам, зокрема щодо маркування харчових продуктів, а також обов’язки операторів ринку харчових продуктів з доведення цієї інформації до інших операторів ринку харчових продуктів та до споживачів.

Що нового передбачено законом і яка обов’язкова інформація повинна міститись на харчових продуктах після прийняття даного закону?

Слід звернути увагу, що Закон зобов’язує виробника писати інформацію на етикетці розбірливо. Це стосується розміру, ширини і кольору шрифту та інтервалу між літерами та рядками.

Висота малих літер без виносних елементів у тексті, яким надається обов’язкова інформація про харчовий продукт, повинна дорівнювати або перевищувати 1,2 міліметра.

У разі використання упаковки або тари, площа найбільшої поверхні якої менша за 80 сантиметрів квадратних, висота малих літер без виносних елементів повинна дорівнювати або перевищувати 0,9 міліметра.

В новому законі також містяться вимоги щодо обов’язкової інформації про харчові продукти а саме: інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, які використовуються у виробництві або приготуванні харчового продукту і залишаються присутніми у готовому продукті, навіть у зміненій формі.

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Всі ми пам’ятаємо про позначку «БЕЗ ГМО». Як будуть відрізнятись продукти, які містять ГМО?

Тепер за наявності у харчовому продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо їх частка перевищує 0,9 відсотка в будь-якому інгредієнті харчового продукту, що містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку «з ГМО».

А відповідно Оператори ринку харчових продуктів за бажанням може включити до маркування позначку «без ГМО». У такому разі відсутність ГМО у харчовому продукті має бути підтверджена відповідно до вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Відсутність даних від постачальників про наявність в інгредієнтах харчового продукту ГМО є достатнім підтвердженням для нанесення такої позначки на харчовий продукт.

Інформація про харчові продукти надається державною мовою.

За рішенням оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.

Назва харчових продуктів, які були заморожені до продажу, а продаються у розмороженому стані, має включати слово «розморожений».

Які нововведення чекають на людей з алергічними реакціями на певні види продуктів?

Зазначення речовин або продуктів, що спричиняють алергічні реакції або непереносимість має бути виділена (шрифтом, кольоровим фоном, стилем тощо) серед решти інгредієнтів у переліку інгредієнтів у спосіб, визначений оператором ринку харчових продуктів.

Позначення «без глютену» може бути застосовано лише за умови, що вміст глютену у харчових продуктах, що пропонуються до реалізації кінцевому споживачеві, не перевищує 20 міліграмів на 1 кілограм загальної маси харчового продукту.

Позначення «з дуже низьким вмістом глютену» може бути застосовано лише за умови, що харчові продукти, що складаються з або містять один чи більше інгредієнтів, виготовлених з пшениці, жита, ячменю, вівса або їх гібридних видів, що були спеціально оброблені для зменшення вмісту глютену, містять не більше, ніж 100 міліграмів на 1 кілограм загальної маси харчових продуктів, що пропонуються до реалізації кінцевому споживачеві.

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» 2018 р. одним з основних прав покупця є право на належну якість продукції де варто зосередити увагу на підвищенні рівня поінформованості споживачів щодо їх прав.

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Що означає слово «натуральний» у маркуванні продуктів згідно нового Закону?

Оператор ринку харчових продуктів, відповідальний за інформацію про харчовий продукт, може зазначати у маркуванні слово «натуральний» щодо молочних продуктів та/або їх інгредієнтів, якщо вони відповідають таким критеріям:

1) продукт або інгредієнт не вироблено з сировини штучного походження (яка не є природною сировиною рослинного походження, тваринного походження, водоростей, грибів, мікроорганізмів, мінеральних речовин, вітамінів, які не були ідентифіковані);

2) продукт або інгредієнт не містить інгредієнтів, вироблених із сировини штучного походження;

3) продукт або інгредієнт не містить штучних барвників, штучних ароматизаторів, штучних консервантів, штучних стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних підсолоджувачів;

4) продукт або інгредієнт отримано або вироблено із сировини в результаті фізичних та/або ферментативних, та/або мікробіологічних процесів переробки, у тому числі із застосуванням pH-регулювання біологічним методом;

5) продукт або інгредієнт вироблено без застосування методів генної інженерії.

Коли забороняється використовувати термін «натуральний» у маркуванні молочних продуктів?

1) з повністю або частково заміненими складовими молока (молочний жир, молочний білок, лактоза);

2) у виробництві яких використовувалися жири та/або білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори та консерванти (для традиційних молочних продуктів).

Закон повинен набути чинності через півроку після опублікування, тобто в червні-липні 2019 року.

Однак, в перехідних положеннях Закону встановлено, що харчові продукти, які відповідають вимогам законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, що діяло до введення в дію цього Закону, але не відповідають вимогам цього Закону, можуть вироблятися та/або вводитися в обіг протягом трьох років після введення в дію цього Закону. Такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку придатності.

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