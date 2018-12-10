З 1 січня за опалення платитимемо більше
Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг
З 1 січня тарифи на тепло підвищать 18 із 26 запланованих постачальників. Серед них і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» та ЛКМП «Львівтеплоенерго».
Про це у Facebook повідомила глава НКРЕКП Оксана Кривенко.
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Вона запевнила, що відсоток зростання тарифів на тепло не перевищить відсоток зростання вартості газу – 23,5%. Водночас для споживачів бюджетної сфери тариф зменшиться до 22%.
«Як крок назустріч споживачу – вартість електричної енергії для населення залишиться незмінною», – написала Оксана Кривенко.
Нові тарифи почнуть діяти 1 січня 2019 року.
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