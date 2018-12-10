Відсьогодні до Брюхович курсуватимуть 12-метрові автобуси

Як повідомляють у прес-службі Львівської міської ради, маршрут обслуговуватиме комунальне АТП-1. За словами в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олега Партики, протягом місяця, коли автобуси курсуватимуть у тестовому режимі, управління транспорту зможе вивчити реальний пасажиропотік і ухвалить рішення, чи додавати автобуси на цей маршрут.

Раніше, щоб привернути увагу до нестачі автобусів, жителі Брюховичів подали на сайт ЛМР петицію. Вона набрала необхідні для розгляду в ЛМР 500 голосів. І на сесії міської ради депутати підтримали прохання людей.

Нагадаємо, між Львовом та Брюховичами курсують два маршрути приватних перевізників: №22 («Фіакр-Львів») та №8 («Міра і К»). Кінцевою зупинкою обидвох маршрутів є площа Святого Теодора.

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