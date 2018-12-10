Українцям додали 11 вихідних у 2019 році

У наступному році вихідних побільшає – українці відпочиватимуть на 11 днів довше. Відзначатимуть як релігійні, так і державні свята.

Про це з посиланням на Закон України «Про працю» повідомляє видання focus.ua.

Новий рік і Різдво українці святкуватимуть у вівторок, 1 січня, а також понеділок, 7 січня. 3 вихідних передбачено на Міжнародний жіночий день – п’ятниця, 8 березня, субота і неділя.

Пасху у 2019 році відзначатимемо у неділю, 28 квітня, тому вихідним буде і понеділок, 29 квітня.

Вихідними у травні будуть середа, 1 травня, в честь Дня праці, і четвер, 9 травня – з нагоди Дня Перемоги.

Свято Трійці припадає на неділю, 16 червня, тому вдасться відпочити і в понеділок, 17 червня. Крім цього, виходити на роботу не потрібно і в п’ятницю, 28 червня, через святкування Дня Конституції.

Наступна триденна перерва у трудовій діяльності триватиме з Дня Незалежності (субота, 24 серпня) до понеділка, 26 серпня.

Ще один затяжний вікенд чекає українців з нагоди Дня захисника України – з суботи, 12 жовтня, до понеділка, 14 жовтня. Заключний вихідний з нагоди святкування католицького Різдва передбачений у середу, 25 грудня.