Тварини і антисанітарія: 9-річну львів’янку, яка жила у безладі та бруді, забрали від мами

Мережею розлетілася історія про маленьку 9-річну дівчинку, яка мешкає у антисанітарних умовах разом з хворою матір’ю та бабусею на інвалідному візку.

У квартирі не було необхідних для життя умов: холодильника,спального місця. Окрім цього, разом з ними проживали домашні тварини.

Волонтери благодійного фонду «Там де живе надія» звернулися до органів соцзахисту і миттєво розпочали збір коштів та речей для цієї сім’ї.

«Львівська газета» поспілкувалася з начальницею Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Франківського району Любов’ю Федишин. Жінка розповіла, що сім’я перебуває під регулярним наглядом працівників соцслужб.

Проблема антисанітарії відома, проте її вирішення було неможливим через відмову від допомоги матері дівчинки. Жінка категорично уникала допомоги. І за спостереженнями, родина з чистотою «на ви».

Дівчинка є абсолютно здоровою та без будь-яких психічних розладів. Навчається у школі на відмінно та бере активну участь в учнівських заходах. Центр соціальних служб завжди залучає дитину до цікавих подій та таборів.

Зараз дитину забрала до себе її хресна мама. Мати дівчинки перебуває на лікуванні. Бабуся роздумує над пропозицією лягти у шпиталь Шептицького у відділ палеативної допомоги.

Центр соцслужб забезпечив дівчинку зимовим одягом.

«Проблема з чистотою-це стиль життя. Незважаючи на те, дитина має глибокий емоційний зв’язок з мамою та бабусею. У сім’ї всі люблять один одного. Ми працювали не один день над тим, аби дитина погодилась піти від бабусі та пожити деякий час у хресної», – розповіла Любов Федишин

Волонтери в оселі вже навели порядок, винесли сміття та шукають меблі, щоб облаштувати домівку. У найближчий час розпочнеться косметичний ремонт.

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