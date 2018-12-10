Стало відомо, коли водії будуть їздити Скельною та Костомарова за новою схемою

Минулого тижня, 5 грудня, міська комісія з безпеки дорожнього руху ухвалила рішення про зміну напрямку руху на двох бічних вулицях Шота Руставелі – Костомарова та Скельній.

Змінена схема дорожнього руху почне діяти після встановлення відповідних знаків на вищезгаданих вулицях. Коли це може статися найшвидше «Львівській газеті» розповів головний спеціаліст відділу комунального господарства РДА Віктор Дубиняк:

«Коли буде підписаний протокол, ми вийдемо на місце і подивимося, які там дорожні знаки потрібно встановити. Після цього зможемо зробити замовлення підрядній організації і діло буде запущене. Думаю, що до 25 грудня організуємо це, залежно, які строки визначила комісія».

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Нагадаємо, за новою схемою водії, які виїжджають на вул. Шота Руставелі з вул. Архипенка, зможуть одразу повернути на вул. Костомарова, тоді на вул. Скельну і з неї виїхати на вул. Франка. А ті водії, які рухаються вул. Костомарова, зможуть виїхати на вул. Шота Руставелі через вул. Скельну.