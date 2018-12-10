Львів увійшов до сотні найвідвідуваніших туристичних міст світу

І став єдиним містом України, яке потрапило у цей рейтинг

Львів зайняв 80 позицію у рейтингу найпопулярніших туристичних маршрутів. За прогнозами іноземних аналітиків компанії EuromonitorInternational “100, до кінця 2018 року Львів відвідають 2 мільйони 704 тисячі туристів. Минулого року їхня кількість була на 104 тисячі меншою.

Компанія досліджує відвідуваність 600 міст світу. При складані рейтингу враховують кількість іноземних гостей та туристів, які прибули до країни через іншу точку в’їзду і відвідали Львів впродовж подорожі.

Трійкою лідерів 2018 року стали: Гонконг(Китай)- 29,827 мільйонів, Бангкок(Таїланд)-23,688 мільйонів та Лондон(Великобританія)-20,716 мільйонів.

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