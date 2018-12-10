Концентратор кисню та апарат штучної вентиляції легень: подарунки на Миколая для онкохворих дітей

До багатьох дітей Миколай приходить не в домівку, а у лікарняні палати, у яких вони змушені перебувати через важкі хвороби. Фонд «Крила надії» проводить акцію «Особливий Миколай» і закликає львів’ян та усіх небайдужих долучитися до збору коштів на необхідні для лікування та життя речі.

Дітки просять не іграшки та солодощі, а фармацевтичні препарати, спеціальне харчування та медичне обладнання.

Аби долучитися до акції необхідно:

Обрати дитину, чию мрію хочете здійснити;

Відмітити у таблиці-скільки і чого ви готові подарувати;

Переказати кошти на картковий рахунок фонду у Приватбанку: 5169 3305 1136 7333 з поміткою «Миколай для…» і вказати дані дитини;

з поміткою «Миколай для…» і вказати дані дитини; Можна переказувати не цілу суму, а лише частинку;

Долучіть до акції друзів та співробітників;

Зі списком дітей та їхніми бажаннями можна ознайомитись за посиланням.

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