Концентратор кисню та апарат штучної вентиляції легень: подарунки на Миколая для онкохворих дітей
Благодійний фонд «Крила надії» закликає долучитися до акції
До багатьох дітей Миколай приходить не в домівку, а у лікарняні палати, у яких вони змушені перебувати через важкі хвороби. Фонд «Крила надії» проводить акцію «Особливий Миколай» і закликає львів’ян та усіх небайдужих долучитися до збору коштів на необхідні для лікування та життя речі.
Дітки просять не іграшки та солодощі, а фармацевтичні препарати, спеціальне харчування та медичне обладнання.
Аби долучитися до акції необхідно:
- Обрати дитину, чию мрію хочете здійснити;
- Відмітити у таблиці-скільки і чого ви готові подарувати;
- Переказати кошти на картковий рахунок фонду у Приватбанку: 5169 3305 1136 7333 з поміткою «Миколай для…» і вказати дані дитини;
- Можна переказувати не цілу суму, а лише частинку;
- Долучіть до акції друзів та співробітників;
Зі списком дітей та їхніми бажаннями можна ознайомитись за посиланням.
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