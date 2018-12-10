Кіт у мішку: як львів’янку, яка купувала улюбленця на онлайн-платформі, обдурили шахраї

«Завжди мріяла мати бенгальського кота. Нарешті вирішила придбати. Знайшла продавця на онлайн-платформі OLX. Звати Володимир, живе в Ужгороді, має хороші відгуки. Ми розпочали переписку, домовились про ціну – 3100 гривень. Кошеня мали передати через залізничних провідників. В останній момент Володимир захотів передоплату – 1725 гривень. Аби мати гарантії. Решту суми я мала надіслати вже після отримання «передачі». Наївно погодилась. Надіслала гроші на картку, а продавець ніби крізь землю провалився. Акаунти у соцмережах заблоковані, номер телефону не дійсний…»

З таким листом у редакцію «ЛГ» звернулась 22-річна львів’янка Ірина М. Ми дізнались, як діяти у подібних випадках.

За словами фахівців, найперше потрібно звернутись зі скаргою у банківську установу. Наступний крок – написати заяву в поліцію.

«В таких ситуаціях треба негайно звернутись зі скаргою у банк, а також повідомити про шахрайство відповідний правоохоронний орган. Поліція відкриває провадження і у співпраці з банківською установою встановлює особу правопорушника. Ми не можемо розголошувати інформацію про власника картки третім особам, адже факт шахрайства треба спершу довести. Така інформація надається лише на оформлену вимогу правоохоронців», – пояснює у коментарі «ЛГ» прес-секретар «ПриватБанку» у Львівській області Докія Кузьменко.

У поліції застерігають від здійснення передоплат. Радять зустрічатися з продавцями особисто, а якщо вони з іншого міста – користуватись доставкою з післяплатою.

«Потрібно відразу звернутись у поліцію, написати заяву. Такі випадки – не поодинокі. Також радимо уникати передоплати. Саме цим часто користуються шахраї в інтернеті», – каже працівниця відділу комунікацій поліції Львівщини Іванна Кутнів.

У правилах безпеки на сайті OLX також закликають не робити передоплат і перевіряти товар, а якщо продавець з іншого міста – користуватись доставкою з можливістю повернення. В жодному разі не можна розголошувати даних банківської картки (дата закінчення дії, PIN, CVV). Можна назвати лише її номер.

«Не довіряйте чекам і смс про оплату. Якщо покупець уже перерахував гроші, перевірте стан рахунку (баланс карти) через інтернет-банкінг або звернувшись у банк», – йдеться в інструкції.

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