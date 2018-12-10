Чим живе готельно-ресторанний комплекс на Львівщині, який має міжнародні нагороди?

Проте, це не єдина нагорода. Готельно-ресторанний комплекс має і міжнародні відзнаки.

Edem Resort Medical&Spa розмістився за 26 кілометрів від Львова – у селі Стрілки Перемишлянського району. Тут працюють як і мешканці довколишніх сіл, так і львів’яни. А туристи приїжджають зі всієї Європи і навіть з Казахстану, Азербайджану і Ташкенту.

Чим вигідне таке сусідство довколишнім селам і як можна розвинути туризм не лише у Львові, але й в області – інтерв’ю з генеральним директором Edem Resort Medical&Spa Олексієм Волошиним.

– Я усе життя працюю у готельному бізнесі. – Починає нашу розмову Олексій.-І освіта у мене профільна – туристична. З 1998 року, з 9-го класу, почав працювати у туризмі, а потім змінив її на готельну. І з 2005 року працюю виключно в готельній сфері в Україні у різних містах – Київ, Одеса, Донецьк. Останні 6 років ми прожили в Ялті. І тепер переїхали сюди.

Пане Олексію, хто вони – гості Edem Resort Medical&Spa?

– Комплекс у нас дуже великий, різноплановий. Хоч ми і біля Львова, але львів’ян як гостей у нас вкрай мало – менше 1-2%. Загалом 70% гостей – це українці. Два роки тому цей показник був 98%. Зараз українців менше, а доля інших туристів росте.

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Знаємо, що про ваш комплекс говорять не лише у межах України.

– Зараз такі стратегічні ринки, куди ми їздимо, окрім Європи – це Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Ташкент. Летимо в Доху і арабські країни, бо є попит на послуги, які ми робимо. І вже є результати. У нас цього року було весілля з Дубаї, Каліфорнії.

Скільки у вас в місяць буває туристів?

– Ми рахуємо у відсотках завантаження. Якщо брати, наприклад, разом з львів’янами, які приїжджають до нас просто у SPA, на пляж, в ресторан, то близько 10 тисяч туристів у місяць є.

А людей скільки працює?

– Влітку більше сезонних працівників, оскільки у нас велика територія, є фермерські проекти, виноградники, городи. Працює від 300 до 400 людей. Кількість залежить від пори року.

Яка частина з цих працівників живе у довколишніх селах?

– У нас є глобальна стратегія, щоб було 80% місцевих. Я думаю, що за 5 років ми цього досягнемо. Зараз приблизно 45% працівників привозимо зі Львова і це для нас, як і для будь-якого бізнесу, витрати, та й людям не дуже зручно витрачати час на дорогу. Крім того, є професії, яких ми можемо навчити.

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Наприклад?

– Ландшафтний дизайн. У нас є окремий проект – гольф-поле. Якщо стати тренером гольф-поля треба вчитись і мати освіту, то, щоб бути його помічником, фактично потрібно два тижні. І офіціант. Хоча він повинен багато знати про страви, вино, напої і має підтримати розмову. Але для того, щоб вивчити стандарти обслуговування, як подавати каву або вивчити меню не треба 3 роки в коледжі навчатися. Тому у нас зроблені модулі і навчальні практики, коли людина дуже швидко може освоїти професію. Далі здати тести і починати працювати. Якщо є бажання кар’єрного росту, то готельна сфера дуже в цьому сприяє.

На яку мінімальну зарплату може розраховувати людина?

– Готельно-ресторанний бізнес така штука, де людина може заробити гроші не тільки отримуючи їх у бухгалтера. Офіціанти, швейцари, покоївки, медсестри, масажисти можуть отримати пристойні чайові. У нас один офіціант може заробляти вдвічі більше, ніж інший лише через те, що він більш гостинний, краще знає сервіс, знаходить індивідуальний підхід до гостя. Що таке чайові? Звісно, що у вартість кави закладені зарплата, електроенергія, податки, прибуток власника, якщо це бізнес. І, оплачуючи каву, гість знає, що оплачує і роботу людини, яка каву готує, приносить і потім миє чашку. Але офіціант може розповісти історію про цю каву, підтримати розмову з гостем. Тому чайові – це подарунок за надзвичайні враження, які ти отримав під час дегустації цієї кави. У нас рекорд – 500$. Я вважаю, що принаймні за останні 1,5 роки на ринку ресторанно-готельного сегменту Львова просто грошима залучити класну команду неможливо. У нас hr-стратегія комунікації з людьми, інтеграція працівників в команду та тренінги прописані на 5 років вперед.

Чи допомагає розвиватися селам наявність біля них готельно-відпочинкових комплексів?

– Звичайно. І такі туристичні точки, які генерують прибуток, мають бути легкодоступні. І держава у цьому зацікавлена, щоб більше людей могли приїхати в аквапарк, до озера, водоспаду, замку. Тому дорога до нас краща не тому, що ми заплатили гроші, але тому що тут розташувався п’ятизірковий готель, у який приїжджає все більше і більше людей, і податки збільшуються.

Пане Олексію, туристів не лякає те, що у деяких областях в Україні ввели воєнний стан, а на Донбасі війна?

– Лякає. Ми рекомендуємо їм не дивитися телевізор. Включіть CNN і подивіться, під яким «соусом» подається слово Україна. У 99% випадків – це негатив. Рідко позитив. У цьому немає чиєїсь вини. Так історично складається. І це не тільки про Україну. Візьміть Париж, Нью-Йорк. Там відбуваються теракти. І люди чомусь більше читають і дивляться такі матеріали, аніж позитивні. Тому у нас є власна піар-команда і стратегія. І на кожен ринок вона різна. Для львів’ян вона одна, бо їх не треба переконувати, що у нас безпечно. На ринок Казахстану і Азербайджану ми кажемо, щоб відкрили карту і подивилися, що від Львова до Відня швидше летіти, ніж від Львова до Запоріжжя. Не говорячи вже про Керченську протоку. Я не скажу, що ми від цього дуже страждаємо. Так як зараз Харків, наприклад. Оскільки там мав бути матч Ліги Чемпіонів між донецьким «Шахтарем» і французьким «Ліоном». Але матч перенесуть в інше місце (прим. автора – заступник генерального секретаря УЄФА Джорджо Маркетті зазначив, що жоден матч під егідою УЄФА не відбудеться в тих місцях, де діє військовий стан). Місто багато втрачає.

Як можна, на вашу думку, розвинути туризм на Львівщині? Адже зазвичай туристи їдуть до Львова, а райони області рідко відвідують.

– Усі відповіді лежать на поверхні. Вони беруться зі статистики. У Львів і область приїжджає 90% внутрішніх туристів. Одна половина приїжджає поїздом, автобусом, прилітає літаком, а інша – власним транспортом. Якщо ще до Львова дорога Київ-Чоп нормальна, то чим в кращому стані будуть дороги у Львівській області до туристичних місць, тим більше буде туристів. Дороги у нас в державі будуються. Я сам це бачу. Я киянин. Але у Львові набагато кращі дороги, ніж в Києві. У мене з Солонки до комплексу є дуже зручна дорога – з Солонки через Жирівку, завод «Магік» прямо в Бібрку. Це просто автобам. У мене дорога з дому до роботи займає 27 хвилин. Це дуже круто. Коли всі атракції у Львівській області, куди можуть поїхати туристи, будуть забезпечені таким під’їздом, тоді вже варто робити маркетинг, рекламу.

Друге, це малий і середній бізнес, який працює в туристичній індустрії. Це мають бути різні ферми, господарства, приватні музеї, розташовані в одному місці. Ти можеш витратити цілий день для того, щоб відвідати, наприклад, 3-4 місця, які були б цікаві і дітям, і дорослим і дорога між ними не буде мукою, і у тебе має бути можливість нормально поїсти.

Як думаєте, якою зараз є ресторанна культура на Львівщині?

– Така, яку хоче бачити турист, який сюди приїжджає.

Дешева, смачна?

– Дешева. Переважно несмачна. Але має WOW-ефект і швидка. От, наприклад, турист вашого віку (прим.автора – мені 25 років). Я впевнений, що ви подорожуєте дуже швидко, хочете побільше подивитися за менший час. Тому ви такої їжі й очікуєте. Вона має бути дешевою, бо багато де треба побувати і на все грошей може не вистачити. Така їжа й у Львові.

Тоді втрачається якість страви?

– Чим дешевша страва, тим меншої вона якості у 99% випадків. Є виключення. Це не тільки в Україні. Це по всьому світі так. У дорожчому ресторані страва буде якісна.

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Важлива і якість обслуговування. Що зараз модно?

– Декілька років ми вже працюємо над тим, щоб у нас запрацювала біометрична ідентифікація гостей. Вже знайшли у Львові айтішників, які можуть це зробити. Це дуже зручно, коли ви, наприклад, приїжджаєте до нас вдруге в готель. А останній раз були рік тому. Переночували у нас дорогою в Буковель. А у нас дівчинка на рецепції працює перший день. Ви незнайомі. Так от камера зчитує вас на вході і видає ваш профайл. І коли заходите на рецепцію, працівник звертається до вас і каже: «Юліє, ви цілий рік вже у нас не були. Як тоді покаталися на лижах?». Вже є прототипи таких програм. Але вони ще не продаються масштабовано у готелях світу. Ми зробили теж прототип програми. Якщо людина без капелюха, окулярів і шарфа, то процент розпізнавання 99,9%. Це обов’язково увійде у всі сфери.

Якими нагородами пишаєтесь, окрім премії «Сіль»?

– Ми отримали минулого року нагороду Chance Travel Awards як найкращий український готель. Є такий міжнародний журнал «Total Escape». Вони нас додали в перелік ТОП-9 найкращих SPA-готелів світу. Ми дуже тішилися. Поруч з нами були готелі, за якими ми спостерігаємо, їздимо і вчимося у них.

Є ще міжнародна винна нагорода від американського видання Wine Spectator. Це як Мішлен у винному сіті. Щороку команда світових експертів нагороджує ресторани з кращими винними пропозиціями у трьох номінаціях – один, два і три келихи. Цього року ми вперше отримали два келихи. Наші сомельє працювали над цим півроку. Бо не достатньо просто мати багато вина. Винна карта має бути збалансованою, мають бути представлені різні регіони, напої мають бути і літні, і зимові. До нас приходив таємний аудитор. Ми досі не знаємо, хто він і як це відбувається. У світі всього є 1290 ресторанів, які мають два келихи і один з них в Бібрці. В Україні, здається, ще є 5 або 6 ресторанів, які мають один келих, 2 ресторани мають два, і жоден не має трьох.

А на премію «Сіль» будете ще подаватись?

– Я вже говорив з організаторами і рекомендував, щоб наступного року додати номінацію «Найкращий ресторан здорової їжі». Якщо вони до наших порад дослухаються і номінацію впровадять, то ми будемо брати участь. Якщо ні, то навряд чи.

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